«ДНР» убирает упоминание о гривне из своих «документов»

Из «документов» группировки «ДНР» удаляются упоминания о гривне. Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН.



В «правительстве» пояснили, что таким образом «документация» приводится в соответствие с действующим законодательством».



Так, на прошлой неделе были внесены изменения в правила предоставления почтовых услуг. В частности, были изменены пункты, где слова «гривна» и «национальная валюта» были заменены на «российский рубль». Пункты касаются денежных переводов и оплаты почтовых услуг.

До весны 2015 года на подконтрольной «ДНР» территории для расчетов и платежей использовалась гривна. Потом была временно провозглашена мультивалютная зона. Сепаратисты разрешили хождение гривны, рубля, евро и доллара. Расчеты разрешалось производить в любой удобной валюте. Курс гривны к рублю был установлен на уровне 1:2.



Однако уже к осени подавляющее количество расчетов в регионе проводилось в рублях. В сентябре 2015 российский рубль был утвержден «ДНР» в качестве единой учетной валюты.