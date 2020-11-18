Обмен пленными на Донбассе до 24 декабря: что предлагает Украина

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря. Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает «РБК-Украина».



Кроме этого, по его словам, до 24 декабря планируется встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.



«Глава украинской делегации Леонид Макарович (Кравчук, - ред.) предложил провести такой обмен до Рождества - 24 декабря. Предложил всех на всех, но как вариант хотя бы вот этих около 100 на соответствующее количество с российской стороны, которое еще предстоит уточнить. Приурочить это можно к проведению следующей встречи в нормандском формате», - рассказал он.



По словам Арестовича, российская сторона предложила список из четырех категорий: установлен и согласен на обмен, согласен на обмен и подготовлен к нему, установлен, но не согласен на обмен, не установлен.



«По этому списку летом мы передали около 100 человек. В первую очередь это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, которые попали в плен. Четыре раза с тех пор мы подавали списки, россияне не реагируют, ничего не отвечают. Не только наши не рассматривают, но и не подают свои списки», - пояснил представитель делегации ТКГ.



Он добавил, что цифры пока не комментируют, «потому что идет борьба за каждого пленного».



«Не хотим возбуждать общество обсуждением: почему 95, а не 97, кого включили, а кого нет, и не хотим давать ложных надежд родным», - отметил Арестович.