Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Обмен пленными на Донбассе до 24 декабря: что предлагает Украина

18 ноября 2020, 19:25

Обмен пленными на Донбассе до 24 декабря: что предлагает Украина

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря. Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает «РБК-Украина».

Кроме этого, по его словам, до 24 декабря планируется встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.

«Глава украинской делегации Леонид Макарович (Кравчук, - ред.) предложил провести такой обмен до Рождества - 24 декабря. Предложил всех на всех, но как вариант хотя бы вот этих около 100 на соответствующее количество с российской стороны, которое еще предстоит уточнить. Приурочить это можно к проведению следующей встречи в нормандском формате», - рассказал он.

По словам Арестовича, российская сторона предложила список из четырех категорий: установлен и согласен на обмен, согласен на обмен и подготовлен к нему, установлен, но не согласен на обмен, не установлен.

«По этому списку летом мы передали около 100 человек. В первую очередь это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, которые попали в плен. Четыре раза с тех пор мы подавали списки, россияне не реагируют, ничего не отвечают. Не только наши не рассматривают, но и не подают свои списки», - пояснил представитель делегации ТКГ.

Он добавил, что цифры пока не комментируют, «потому что идет борьба за каждого пленного».

«Не хотим возбуждать общество обсуждением: почему 95, а не 97, кого включили, а кого нет, и не хотим давать ложных надежд родным», - отметил Арестович.

ТЕГИ

Прочее
Обмен пленными

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
17:35
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
17:12
Судьба четырех горняков шахты в Донецке остается неизвестной более суток
16:00
«ДНР» запретила использовать камеры видеонаблюдения в общественных местах
11:20
«ДНР» убирает упоминание о гривне из своих «документов»
10:10
«ДНР» зафиксировала 158 заболевших коронавирусом за сутки. 16 человек умерли
09:30
Самоизоляция с «Дій вдома»: Аферисты пользуются отсутствием Wi-Fi на КПВВ «Станица Луганская»
09:20
«ЛНР» заявила о десяти заболевших и трех умерших от COVID-19 за сутки
08:53
Поиск горняков на шахте в Донецке возобновят после исключения вероятности взрыва
23:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября
22:38
«ЛНР» мобилизует боевиков в запасе
19:42
В Донецке приостановлены поиски четырех горняков, пропавших в результате пожара
все новости
21:45
Зеленский говорит, что у него по-прежнему COVID-19, но ему уже лучше
21:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
20:39
СБУ: Львовская железная дорога покупала некачественный товар у России – через Донецк и Луганск
20:31
Ляшко: Около 4 миллионов украинцев бесплатно получат вакцину от COVID-19 в следующем году
19:25
Обмен пленными на Донбассе до 24 декабря: что предлагает Украина
18:03
Донецкая ОГА: Для пациентов с COVID-19 пока хватает мест в больницах области
17:35
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
17:32
Горняки угледарской шахты почти полгода ждут зарплату
17:12
Судьба четырех горняков шахты в Донецке остается неизвестной более суток
17:11
В Бахмуте открыли уголовное дело за препятствование журналистке во время подсчета голосов
16:00
«ДНР» запретила использовать камеры видеонаблюдения в общественных местах
15:29
На Донетчине 90% учеников ходят в школы на фоне пандемии
все новости
ВИДЕО
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
18 ноября, 17:35
«Донецкий Гонгадзе»: Почему убили журналиста Игоря Александрова в 2001 году ►
18 ноября, 12:58
Как выборы изменили политическую карту Донецкой области ►
16 ноября, 22:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция