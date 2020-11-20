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Простой и нехватка финансирования: «ДНР» озвучила главные проблемы «Стирола»

20 ноября 2020, 19:23

Простой и нехватка финансирования: «ДНР» озвучила главные проблемы «Стирола»

Горловской завод «Стирол» работает в режиме простоя. Предприятие недополучает финансирование, а рабочим не выплачиваются зарплаты. Об этом сообщил директор «Стирола» Василий Агарков.

«На данный момент у нас основные проблемы – это отсутствие финансирования, большая задолженность по заработной плате и, соответственно, отток квалифицированных специалистов», — сказал он на совещании с главой «ДНР» Денисом Пушилиным.

Он отметил, что совместно с «министерством промышленности и торговли» разработан план по выходу из этого кризиса — будут запускаться вспомогательные цехи по производству лаковых красок и выпуску одноразовой посуды.

«Также у нас есть еще одно подразделение, которое обеспечивает очистку сточных вод. Ситуация аналогичная, люди рассчитываются, ситуация критическая. Так как деятельность предприятия приостановлена, то происходит очистка вод только городских», — подытожил Агарков.

На сегодняшний день разработка дорожной карты по консервации основных производственных мощностей «Стирола» находится на финальной стадии, сообщил глава «минпромторга ДНР» Владимир Рущак.

Кроме того, на этом совещании он заявил, что группировка «ДНР» направила в министерство промышленности и торговли России список из около 20 предприятий на включение в реестр производителей РФ.

До начала боевых действий в 2014 году «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе.

В начале года глава «ДНР» Денис Пушилин признал, что перед работниками «Стирола» существует задолженность по зарплате.

В 2018 году в «ДНР» объявили о намерении запустить «Стирол», однако позже от этой идеи отказались.

«Стирол» принадлежит компании Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. После начала боевых действий в компании заявили о потере контроля над предприятием.

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