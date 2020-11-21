Путин продлил контрсанкции в отношении Запада

Президент России Владимир Путин продлил срок действия контрсанкций в отношении стран Запада. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации РФ.



Зеркальные санкции продлены до 31 декабря 2021 года.



Правительству РФ поручается обеспечить осуществление мер по реализации указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия ограничений.



РФ ввела санкции в отношении стран Запада в августе 2014 года в ответ на ограничительные меры, введённые против Москвы за агрессию против Украины. Так, в РФ запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.