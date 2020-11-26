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В Донецке коронавирусом переболели 280 медиков, еще около 600 — лечатся

26 ноября 2020, 21:56

В Донецке коронавирусом переболели 280 медиков, еще около 600 — лечатся

В Донецке коронавирусом переболели 280 медработников, еще 593 медработника находятся на лечении. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника «управления здравоохранения» Донецка Наталья Бабенко.

По ее словам, количество медработников госпитальных баз, переболевших за это время коронавирусной инфекцией, увеличилось в 2,5 раза. Так, месяц назад заболевших было 28 человек, сейчас таких — 71 человек, что составляет 12 % от общего количества медработников, работающих в госпитальных базах.

Также Бабенко отметила, что в госпитальных базах и на первичном уровне не хватает медработников. В частности, обеспеченность врачами и медсестрами на первичном уровне составляет не более 24 %. В базах не хватает специалистов терапевтического профиля и анестезиологов.

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