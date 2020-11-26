В «ДНР» рассказали о дефиците лекарств в COVID-больницах

В больницах для пациентов с коронавирусом наблюдается дефицит лекарств. Об этом было объявлено во время селекторного совещания с главой «ДНР» Денисом Пушилиным.



По данным «Минздрава ДНР», госпитальные базы обеспечены профильными группами лекарственных препаратов от 15% до 35%. В дефиците дорогостоящие комбинированные антибактериальные препараты, антиагреганты, лекарственные препараты общей группы для проведения сопроводительной терапии.



В частности, недостаток лекарственных препаратов медики отмечают в:

Отделенческой больнице станции Дебальцево;

Центральной городской больнице Докучаевска;

Центральной городской больнице Зугрэса;

Центральной городской клинической больнице № 3 Донецка;

городской больнице № 5 Макеевки.

Кроме того, в ряде больниц Донецка и Макеевки наблюдается задержка поставок медикаментов и медицинских изделий. Речь о: Клинической Рудничной больнице Макеевки; Перинатальном центе Макеевки; Институте неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака; Центральной городской клинической больнице № 6 Донецка.



Проблемы с поставками лекарств связывают с дефицитом на рынке России.



В целом ситуация с коронавирусом в «Минздраве ДНР» называют «контролируемой». Там отметили, что сейчас работает 39 «ковидных» баз на 2600 коек. Подчеркивается, что свободных мест — более 30%. Также «ДНР» планирует закрыть ряд «ковидных» баз в связи со снижением числа заболевших — лечебные учреждения вернутся в обычный режим работы.

За все время пандемии «ДНР» признает 10332 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 4964 человека, а 958 умерли. Продолжают лечение 4410 пациентов.