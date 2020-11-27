В ООН просят выделить 168 миллионов долларов для помощи жителям Донбасса в 2021 году

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов просят международных доноров выделить 168 миллионов долларов для жителей Донбасса. Об этом говорится в плане гуманитарного реагирования на 2021 год, который был представлен накануне.



В организации прогнозируют, что в следующем году в гуманитарной помощи будут нуждаться 3,4 миллиона человек. Из них 1,7 миллиона живут в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, а полтора миллиона находятся на контролируемой территории Донбасса, а еще 200 тысяч — это переселенцы, переехавшие в другие регионы.



При этом помощь смогут получить 1,9 миллиона человек — самые нуждающиеся и уязвимые категории граждан. Речь идет о людях пожилого возраста, людях с инвалидностью, возглавляемые женщинами домохозяйства, дети и почти 340 тысяч внутренне перемещенных лиц.



Составители плана предполагают, что вооруженный конфликт будет продолжаться, но с меньшей интенсивностью. Основным вызовом для людей станет коронавирус, который будет распространяться как минимум до середины 2021 года. Кроме того, уязвимость людей еще больше усилили ограничения на КПВВ. Больше всего от этого страдают жители неподконтрольных правительству территорий.



Согласно плану, нуждающимся украинцам, в частности, предоставят продовольствие, воду, временное жилье, медицинскую помощь, социальную и психологическую поддержку.



За семь лет выделено уже 1,2 миллиарда долларов, которые ООН и ее структуры использовали для помощи жителям востока Украины.



По данным ООН, в результате конфликта на Донбассе погибли более 3 тысяч мирных жителей, более 7 тысяч — получили ранения.