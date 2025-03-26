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Житель Донетчины собирал для ФСБ данные о воинских частях в Кировоградской области

26 марта 2025, 17:00

Житель Донетчины собирал для ФСБ данные о воинских частях в Кировоградской области

Житель Донетчины собирал для ФСБ данные о воинских частях в Кировоградской области

По материалам СБУ к 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорен мужчина, который действовал в Кировоградской области по заданию российских спецслужб. По данным следствия, агентом оказался житель прифронтового Торецка Донецкой области. По заданию оккупантов он выехал в центральный регион Украины, выдав себя за переселенца.

После переезда он устроился подсобным рабочим в воинскую часть, чтобы через новые знакомства собирать разведданные. Также он самостоятельно обследовал местность, фотографировал и отмечал возможные позиции Сил обороны на Google-картах.

Следствие установило, что он собирал информацию для подготовки ракетных и дроновых ударов по украинским объектам. В числе целей оккупантов были штабы и резервные командные пункты Сил обороны.

Чтобы ослабить украинскую ПВО, мужчина пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Кроме того, его интересовали места дислокации и маршруты мобильных огневых групп, которые охраняют небо региона.

За выполнение этих задач кураторы обещали своему информатору «эвакуацию» через третьи страны и трудоустройство в ФСБ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в июле 2023 года с поличным — во время фотографирования внешнего периметра военного объекта.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами связи с ФСБ.

Собранные Службой безопасности Украины материалы стали основанием для обвинения. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении в государственной измене двум бывшим сотрудникам незаконно созданной «исправительной колонии» в оккупированном Мариуполе.

Также перед судом предстанут восемь украинцев-участников российских войск, задержанных в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.

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