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Омбудсмен: нарушения со стороны ТЦК приобрели массовый характер

26 марта 2025, 18:08

Омбудсмен: нарушения со стороны ТЦК приобрели массовый характер

Нарушения прав человека, совершаемые работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), приобрели системный и массовый характер, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«По результатам многочисленных обращений граждан в Офис омбудсмена могу четко констатировать: нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер. Создается впечатление, что незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства», — написал он в свокм Telegram-канале.

Лубинец также сообщил, что сегодня было депутатами предложено вызвать его в Верховную Раду для обсуждения ситуации, однако инициатива народного депутата Алексея Гончаренко не получила необходимого количества голосов. При этом сам омбудсмен выразил готовность представить депутатам свой анализ.

По словам Лубинца, речь идет не о единичных инцидентах, а о множественных случаях насилия и злоупотреблений полномочиями. Среди наиболее тревожных фактов — избиения людей, насильственные задержания на улицах, в метро и торговых центрах, а также случаи умышленных ДТП, чтобы остановить велосипедистов и мотоциклистов.

Офис омбудсмена также фиксирует лишение граждан права на юридическую защиту — адвокатов не допускают к задержанным, а близкие не могут узнать, где находятся их родственники. Кроме того, препятствия создаются и для представителей уполномоченного, что мешает контролю за соблюдением прав задержанных.

Он отметил, что людей также принуждают подписывать документы без объяснений, а мобилизационные меры нередко применяются к тем, кто имеет законные основания для отсрочки или вовсе не подлежит мобилизации.

По мнению Лубинца, ситуация требует немедленного вмешательства со стороны государства.

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