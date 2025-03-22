«Ей всегда доверяли и рассказывали все»: Воспоминания о журналистке Анастасии Волковой в день ее рождения

Сегодня, 22 марта, день рождения украинской военной корреспондентки, журналистки Анастасии Волковой. 30 мая 2024 года девушка погибла в ДТП в Славянске. Если бы не эта смертельная авария, Насте исполнилось бы 32 года. «Новости Донбасса» собрали воспоминания о коллеге.

«Ей всегда люди открывались, ей всегда доверяли и могли рассказать абсолютно все»

«Всем страшно. На передовой военные шутят, что не страшно только дураку. Но есть цель. Военнослужащие защищают украинскую землю с автоматом в руках, я со словом. У нас разные фронты. Мой — информационный. И пока есть силы и здоровье, я буду продолжать бороться. Побеждая страх», — эти слова Настя говорила в начале 2024 года.

К тому времени она объездила чуть ли не все прифронтовые города и села. Общалась с людьми, вместе с волонтерами привозила им продукты и лекарства, документировала разбитые населенные пункты и сломанные человеческие жизни — последствия российской агрессии.



Настя выехала из Северодонецка за несколько дней до его захвата, она до последней возможности ездила в Бахмут, осенью 2023 года побывала в Авдеевке, а в апреле 2024-го в Часовом Яру — буквально через месяц там начались ожесточенные бои. Анастасия работала на телеканале «Freedom», сотрудничала с «Новостями Донбасса» и «Общественным радио», в паре со своим женихом Артемом Ворониным.

«За 2,5 года с Настюлей мы побывали во всех боевых точках, во всех горячих точках Донецкой и Луганской области. За два с половиной года этот человек стал мне родным. Мы собирались расписаться в прошлом году, но так вышло, что она погибла. Мне очень не хватает Насти, она была светлым и добрым человеком. Она была моим наставником, за 2,5 года дала мне очень многое, научила меня всему. Сегодня 22 марта День рождения.Ей бы исполнилось 32 года. Это был светлой души человек, всегда поддерживающий. И психологически. Всегда ответственный. Всегда выполняющий те задачи, который были поставлены нам редакцией», — с болью делится Артем.

Последние репортажи Анастасии Волковой, опубликованные на «Новостях Донбасса», они привезли из поселков Грековка и Макеевка на Луганщине. Оба тогда находились почти на линии фронта. Российская армия сбрасывала на села авиабомбы. Там почти не осталось людей, но Настя все равно поехала в Грековку и Макеевку, чтобы показать, как выживают люди на последнем клочке родной Луганщины, который оставался под контролем Украины, и уговорить их эвакуироваться. Девушка мечтала, что она первой среди журналистов посетит освобожденный Луганск и покажет город после долгих лет оккупации.

«Десять лет я не видела родной город. И я такая не одна. Поэтому для меня это дело жизни. Показывать тех, кого война не сломала и кого сломала, ведь все это — человеческие истории. За всеми моими сюжетами стоят истории о людях. Я знаю, что многие ждут мои сюжеты. И это вселяет в меня надежду, что все не зря. Что я на своем месте», — говорила Анастасия.

Сама она была родом из Счастья — городка вблизи Луганска. Оттуда выехала в Северодонецк в 2014 году, когда часть Луганщины оккупировали. Уже в Северодонецке закончила Восточноукраинский национальный университет имени Даля.

«Настя очень хотела поехать в освобожденный Луганск, как на самом деле многие из нас, из ее коллег, но она не успела. Я знаю, что ее бы это очень сильно расстроило. Для нее освещать жизнь на Луганщине, события в Луганске было чем-то таким, что само по себе было сверхважным, как воздух, как дышать», — вспоминает подруга Анастасии Марина Терещенко.

Марина и Настя знали друг друга со студенческих лет, но дружить они начали примерно в 2018 году.

«Тогда она начала снимать войну, военных, обстрелы. Работая в Станице (Станица Луганская — ред.), снимая ребят-военных, ребята о ней всегда говорили «своя в доску», потому что она каждому могла стать другом, могла стать тем, кому откроются. Ей всегда люди открывались, ей всегда доверяли и могли рассказать абсолютно все то, что не могли рассказать никому другому», — объясняет Марина.

После того как большая часть ее родной Луганщины была оккупирована летом 2022 года журналистка переехала в Славянск.

«5-6 лет назад собирала сюжеты Насти. Помню ее кадры с КПВВ на Луганщине. Так мы впервые с ней «столкнулись» по работе. Впервые увидела ее на «Донбасс медиа форуме», кажется, в 2019 году. Яркая, эффектная — запомнилась мне сразу, хотя мы почти не общались тогда. Впоследствии мы стали коллегами, работали на одном канале. Я жила в Херсоне, Настя в моем родном Славянске. Куча общих тем, было много чем поделиться, что обсудить. Мы договаривались встретиться наконец оффлайн, пить кофе и болтать. Но я слишком долго собиралась домой. Приехала уже попрощаться с Настей навсегда. За это постоянное откладывание на «скоро» до сих пор грызу себя...», — делится коллега с телеканала «Freedom» Дарья Литовченко.

Неоднократно Анастасия Волкова попадала под обстрелы. Например, в Рубежном, еще до оккупации населенного пункта, их с оператором засек вражеский дрон. Начались удары. Как вспоминает Марина Терещенко, тогда Настя думала, что уже не выедет из Рубежного живой.

«Они выехали буквально за минуты до того, как на том месте, где они снимали сюжет, все сравняли. Она сильно боялась, отправляла мне сообщения, что уже может не выжить. Она была отчаянной. Многие коллеги пишут, что она была смелой, но на самом деле это не очень так. Ее близкое окружение знает, как сильно она боялась. Очень боялась, но несмотря ни на что, делала свою работу, потому что считала это вкладом в победу», — вспоминает Марина Терещенко.

И это только один случай. А было их гораздо больше.

«Настя всегда старалась попасть туда, где людям сложнее всего, где ситуация самая опасная. Она не была бесстрашной, нет. Но была смелой, находила в себе силы несмотря на страх делать то, во что верила. И при этом всегда с умом и профессионализмом подходила к оценке рисков. Украинская журналистика потеряла одну из лучших», — рассказывает шеф-редактор сайта «Новости Донбасса» Юлия Диденко, которая работала с Анастасией с 2018 года.

Анастасия Волкова говорила, что люди, которые остались в прифронтовых населенных пунктах — это тоже украинский фронт, который надо защищать и говорить о них как можно больше. Как и о военных, которые держат оборону на передовой.

«Она очень сильно уважала военных. В ее кругу было достаточно военных. Для нее они были такие, знаете, какие-то атланты. И то, что один из военных стал причиной ее смерти, это такая ужасная шутка судьбы. Как по мне, это так несправедливо», — говорит Марина Терещенко.

Именно военный является подозреваемым в ДТП, которое произошло 30 мая 2024 года в Славянске. Тогда микроавтобус Volkswagen Transporter, которым управлял военнослужащий, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106. Водитель легковушки и Анастасия Волкова, которая находилась на тротуаре, погибли.

«В ее смерти есть виновные и они должны понести ответственность. Доведение этого дела до конца — дело чести для журналистского сообщества в первую очередь», — добавляет Дарья Литовченко.

Сейчас «Новости Донбасса» готовят большой материал о ходе расследования и дела, ожидая комментариев сторон. А сегодня хотели напомнить о том какой самоотверженной, профессиональной и эмпатичной к людям, чужому горю была наша коллега Настя Волкова.