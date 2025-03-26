РФ пытается выдать украинских солдат за террористов — Лубинец о суде над «азовцами»

Россия продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, вынося незаконные приговоры украинским военнопленным. В Офисе омбудсмена Украины отреагировали на решения суда в Ростове-на-Дону о заключении 23 украинцев. Им назначили от 13 до 23 лет лишения свободы, при этом половина — в колонии строгого режима.



Военнопленных из полка «Азов» обвиняют в «насильственном захвате власти», «организации деятельности террористической организации» и «проходивших подготовку для террористической деятельности». Еще 11 бойцов «Азова», вернувшихся на родину в результате обмена, были заочно приговорены.



«Международное гуманитарное право запрещает судить военнопленных. Как омбудсмен Украины, я направил официальные обращения в ООН и Международный комитет Красного Креста, чтобы зафиксировать эти грубые нарушения», — заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.



Он подчеркнул, что такие действия России требуют немедленной реакции мира.



По словам омбудсмена, российские «суды» — это элемент пропаганды, направленный на дискредитацию украинских защитников:



«Нужно ясно донести до мира: украинские военнопленные — это комбатанты, а не преступники! Они исполняли воинский долг, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины».

В рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией домой вернулись шесть военнослужащих 12-й бригады спецназначения «Азов». При этом в «Азове» напомнили, что еще 842 бойца бригады остаются в российских тюрьмах и находятся в крайне тяжелых условиях.