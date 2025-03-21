Украденное черное золото. Кто вывозит уголь с оккупированных территорий и куда

Оккупанты пытаются заработать на остатках угля Донбасса. Фото: ИИ

В конце февраля ресурсы группировки «ЛНР» заявили: компания «Торговый дом "Донские угли"» собирается экспортировать уголь из Донбасса. Это уже не первое подобное сообщение. Осенью было минимум два подобных заявления. В списке стран в основном азиатские, в том числе такие гиганты как Китай и Индия. Возможен ли экспорт в условиях войны и кто зарабатывает на украденном ресурсе — читайте в статье «Новостей Донбасса».

«Донские угли» как главный инвестор и экспортер

В декабре 2024 года группировка «ЛНР» заявила, что реформа угольной промышленности на захваченной части Луганщины завершена. В результате 11 шахт и 13 вспомогательных предприятий передали инвесторам. До 2014 года на Донбассе работало более 125-ти шахт. Сейчас осталось менее 25%. Остальные угольные предприятия оккупанты признали неперспективными — часть из них были заброшены после 2014 года, часть разрушены после начала полномасштабной войны.



Например, в Угледаре. В середине декабря группировка «ЛНР» заявила о реструктуризации еще пяти предприятий. Это означает, что шахты просто замораживают. Те же, у которых еще есть потенциал, передали компании «Торговый дом "Донские угли"». Как заявлял глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник, в ближайшее десятилетие этот инвестор намерен запустить 110 новых лав на 10 предприятиях. Правда, к словам кремлевских ставленников, которые не упускают шанса рассказать, как хорошо жить в оккупации, всегда нужно относиться критически. Во-первых, судя по информации в реестрах, дела у «Донских углей» идут не так хорошо. В 2023 году выручка там упала на 87%.

Показатели выручки «Донских углей» в 2023 году. Фото: скрин из российского реестра Audit-it.ru

Во-вторых, недавнее заявление гендиректора «Донских углей» Олега Князева подтверждает: обещанная «хорошая жизнь» приходит на шахты с опозданием.



«На сегодняшний момент мы пока определились с несколькими шахтами, в которые мы начинаем инвестировать, начиная с этого года. Это две шахты, которые добывают антрацитовый уголь. Это "Должанская-Капитальная" и "Красный партизан"», — цитирует Князева подконтрольное группировке «ЛНР» «Луганск 24».



При этом именно «Донские угли» якобы планируют экспортировать уголь в другие страны. Вывозить украденный у Украины ресурс, как говорил первый замглавы «правительства» группировки «ДНР» Андрей Чертков, хотят через порт в Мариуполе. Но это не единственный вариант. Осенью прошлого года российские СМИ писали, что для экспорта рассматриваются также порты Таганрога и Ростова-на-Дону или железная дорога через Азербайджан и Иран.



На то, что Россия вероятно планирует увеличить вывоз ресурсов из порта Мариуполя, указывает визит на Донбасс заместителя министра транспорта РФ Александра Пошивая. Он приезжал сюда в октябре 2024 года — примерно через месяц после первого упоминания в медиа об экспорте угля с оккупированных территорий «Донскими углями». Пошивай инспектировал именно портовую инфраструктуру Мариуполя, Бердянска, Геническа и Скадовска, а после дал ряд поручений, среди которых открытие морских пунктов пропуска и привлечение инвесторов.

Текучка кадров на «Донских углях»

Что же известно о компании «Донские угли», которая якобы решила поставлять незаконно вывезенные недра в Китай, Индию, Иран, Узбекистан и Малайзию? Именно такой перечень потенциальных стран, с которыми планируется сотрудничество, озвучивал гендиректор Олег Князев. «Донские угли» создали еще в 2020 году, но компания активизировала свою работу на Донбассе после начала полномасштабного вторжения.



После аннексии территорий Россией осенью 2022 года в оккупации стартовала большая программа привлечения инвесторов в добывающую отрасль и «Донские угли» стали там основным игроком. Олег Князев — относительно новый человек в компании. Пришел он сюда только в октябре. Причем, пришел издалека. В начале 2024 года Князев занимал должность главы правительства Астраханской области.

Олег Князев до назначения гендиректором «Донских углей». Фото: телеграм-канал Князева

Год назад в телеграм-канале Князева ещё публиковались новости об Астрахани, но после 25 января обновления прекратились. Олег Князев сначала ушёл в отпуск, а затем в отставку. О причинах такого решения российские онлайн-издания писали пространно, утверждая лишь, что Князев «не справился с обязанностями». После этого экс-глава Астраханской области исчез из медиаполя, но в сентябре «правительство» группировки «ЛНР» опубликовало фото его визита на шахту «Краснодонуголь».

Олег Князев вручает шахтерам денежные сертификаты. Фото: телеграм-канал «правительства» группировки «ЛНР»

В записи «правительства» группировки «ЛНР» Олег Князев уже указан, как гендиректор «Донских углей». Судя по информации из реестров, эту должность он получил 29 августа, а в середине ноября стал еще и учредителем.

Скрин из российского реестра Audit-it.ru

Что еще известно об Олеге Князеве? Он — член «Единой России», долгое время работал в Москве в банковской сфере. Никакой связи с угольным бизнесом, а тем более с Донбассом у него не было. Все это он, вероятно, наверстывает сейчас. Находясь на нынешней должности, Князев дает интервью российским медиа и довольно часто приезжает на Луганщину.



До Олега Князева через «Донские угли» прошло множество людей. Компанию возглавляли Илья Колесник, Николай Казаков, Сергей Лисогор. Сейчас эти люди никуда не исчезли. Просто произошла некая рокировка. Например, Казакова назначили учредителем шахтоуправлений «Краснодонуголь», «Свердловскантрацит» и «Ясеновское». Все они сейчас входят в «Донские угли».

Скрин из российского реестра Audit-it.ru

Илья Колесник теперь глава «Краснодонуголь» и недавно созданной компании «ЮТЛ». Она зарегистрирована в Донецке, занимается арендой и лизингом транспорта и оборудования.

Скрин из российского реестра Audit-it.ru

Самый интересный персонаж здесь Сергей Лисогор. После «Донских углей» он стал учредителем зерновых компаний «Элеватор Южный» в Шахтерске и ООО «Карань логистик» в поселке Гранитное.

Скрин из российского реестра Audit-it.ru

Важно вспомнить, что в 2021 году Лисогор был гендиректором московской компании «ФК "Стратегия"». На тот момент она занималась торговлей топливом. По информации «РБК-Украина», связано с «ФК "Стратегией"» было ООО «ИК "Таврия-Север"», основатель которой кипрская Ventolor Investments Limited. Последняя принадлежала жене Виктора Медведчука Оксане Марченко.



Тут стоит напомнить, что после основания «Донские угли» связывали с Виктором Медведчуком. Как писало в январе 2021 года российское издание «ВЧК-ОГПУ», на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Медведчук и на тот момент замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров затеяли передел угольного рынка. Якобы с этой целью они и создали в Ростовской области «Торговый дом "Донские угли"».



Учредителями компании изначально были указаны близкий друг Медведчука Александр Маслюк и человек Назарова Виталий Донченко. Если Маслюк исчез из реестров как учредитель каких-либо компаний, в том числе «Донских углей», в августе прошлого года, то Донченко все еще там.

Скрин из российского реестра Audit-it.ru

Также Донченко — учредитель компании «Специалист». Зарегистрирована она в Шахтерске, занимается топливом. Кстати, всплывает в ней опять-таки Сергей Лисогор.

Скрин из российского реестра Audit-it.ru

Таким образом, вполне возможно, что Виктор Медведчук, которого в 2022 году приютила Россия, до сих пор непосредственно зарабатывает на оккупированных территориях. Хотя эксперты, которые занимаются захваченными регионами, это не подтверждают. Но и не отрицают.



«С того момента, когда компанию с ним связывали, менялись не только гендиректоры, но и состав учредителей, состав правления и так далее. Поэтому на сегодняшний день связано с ним или нет, я не знаю», — комментирует директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

Как уголь попадает с «Донских углей» в Турцию

Связь «Донских углей» с Медведчуком доказать сложно, но в феврале этого года проект «Важные истории» писал о сотрудничестве компании с другим пророссийским олигархом. Ростовская фирма «Энергоресурс» занимается экспортом угля в Турцию — закупает его у разных поставщиков, в том числе у «Донских углей», и отправляет по железной дороге или морю. «Важные истории» доказали связь «Энергоресурса» с сыном Виктора Януковича Александром. Эксперты, в свою очередь, напоминают, что схема экспорта через компании, созданные в РФ, не нова. Ведь уголь вывозится с оккупированных территорий уже долгие годы.



«Экспорт угля всегда шел — не только в этом году, но и позапрошлые годы — через российские фирмы. Экспорт идет двумя путями — морским и железнодорожным. Распределяться он может в разные страны, в том числе в Российскую Федерацию, в зависимости от угля, который добывается. Либо энергетический, либо коксующийся. Соответственно, отследить страну, где какой уголь куда отправлялся можно по его свойствам. Либо это коксующийся уголь, который добывается в Краснодоне и предназначен для металлургии. Либо энергетический уголь, который добывается в Антрацитовском районе», — комментирует Павел Лисянский.

«Важные истории» пишут: до 2022 года среди стран-получателей угля от «Энергоресурса» были Болгария, Эстония, Чехия и Румыния. Теперь это лишь Турция. Осенью прошлого года аналитики украинской «Восточной правозащитной группы», проанализировав отчеты оккупационной таможенной службы РФ, подтвердили факт поставок в другие страны не только угля, но и других товаров.



«Предприятия из оккупированной Луганской области, несмотря на наложенные экспортные ограничения, экспортируют добытый уголь в Турцию, Индонезию, Египет, Алжир и Узбекистан», — писала «Восточная правозащитная группа».



Причем, как подчеркивают аналитики, уголь в эти страны отправляется по другим документам, поэтому получатели даже могут не знать, где он добывался.







В то же время эксперты уверены: даже если экспорт угля в другие страны идет, объемы эти, вероятно, небольшие.



«Шахт на оккупированной территории осталось не так много, и эти объемы не могут превышать большое количество, как это было раньше. К примеру, одна шахта в год могла добывать 1 миллион тонн угля. Сейчас это может быть 10 000 тонн, 20 000 тонн, но не больше за определенный период. Поэтому да, уголь может экспортироваться, но его объемы не настолько велики в связи с тем, что в Луганской области осталось работать, насколько я помню, около пяти шахт, из них на полную мощность работает еще меньше», — комментирует Павел Лисянский.



При этом, сами оккупанты свое скромное экономическое сотрудничество с другими странами связывают вовсе не с ограниченными ресурсами. По словам «главы» так называемой таможни «ЛНР» Сергея Петриди, «непризнанность республики наносит свой отпечаток на внешнеэкономическую деятельность региона». Кроме того, под сомнением даже тот список стран для экспорта угля, который озвучивают кремлевские ставленники. Больше всего вопросов вызывает Китай, где сконцентрировано до 25% мировых запасов угля. КНР производит энергетический уголь, импортирует коксующийся. Поэтому сложно поверить в то, что Китай пополняет свои огромные запасы еще и за счет оккупированных территорий Украины.

Сложно поверить в то, что Китай пополняет свои огромные запасы еще и за счет оккупированных территорий Украины. Фото: ИИ

Россия, а также главы группировок «Л-ДНР» вероятно, надеются на то, что угля станет больше, если путинской армии удастся захватить Покровск. Именно здесь сосредоточены залежи коксующегося угля — это основное месторождение, оставшееся на подконтрольной территории Донецкой области. Возможно, что тогда экспорт в другие страны через так называемых инвесторов вырастет, но для этого РФ придется постараться.



Речь не только о военных потугах, но и о самих шахтах. В январе стало известно, что украинские бойцы взорвали один из стволов стратегически важной угольной шахты под Покровском. Кроме того, она разрушена обстрелами. Поэтому прежде чем что-то там разрабатывать, предприятие придется восстановить.