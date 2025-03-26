Силы ТРО отбили очередной штурм россиян в Харьковской области: уничтожены 5 боевых машин

В районе Волчанска Харьковской области украинские военные успешно отразили очередное наступление российских оккупантов.



Бойцы разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса «Sky riders» совместно с приданными подразделениями провели слаженную операцию, в результате которой войска РФ понесли серьезные потери.



По итогам боевой работы было уничтожено пять единиц бронетехники типа МТ-ЛБ, а также ликвидированы 11 российских военных, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица».



Видео с результатами операции опубликовала 113-я отдельная бригада Сил территориальной обороны Украины.

Ранее 28-я, 93-я и 53-я механизированные бригады ВСУ не дали российским войскам зайти и закрепиться в промышленной зоне на окраинах города Торецк Донецкой области.