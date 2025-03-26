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Россия потребовала от США ослабления санкций, введенных Евросоюзом

26 марта 2025, 22:40

Россия потребовала от США ослабления санкций, введенных Евросоюзом

Россия потребовала от США ослабления санкций, введенных Евросоюзом

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что среди условий, которые Россия выдвигает для прекращения огня в Черном море, есть требование отмены санкций со стороны Европейского Союза. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на Ямайке в среду, 26 марта.

По его словам, после переговоров, проходивших 23–25 марта в Саудовской Аравии, Белый дом получил больше конкретики по предложениям России, касающимся вопросов энергетики и безопасности в Черноморском регионе.

«Во-вторых — концепт прекращения огня в Черном море. Конечно, после нашей встречи в своем релизе россияне уточнили некоторые условия, выполнения которых хотят для достижения этого [прекращения огня]. Мы оценим это, некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими, — это санкции ЕС», — подчеркнул Рубио.

Он добавил, что США продолжат анализировать эти предложения после возвращения делегации из Саудовской Аравии: «Они [американская делегация] представят это президенту [США Дональду Трампу], и дальше будет принято решение о следующем шаге… Конечно, это тяжелая работа… много вещей нужно проработать».

Госсекретарь также отметил, что Вашингтон готов рассмотреть предложения России о возможных соглашениях с Украиной, однако подчеркнул: «Достижение мирного соглашения потребует времени».

Несмотря на это, он назвал позитивным сам факт обсуждений.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что сейчас не время ослаблять давление на Россию.

«Преждевременно даже ослаблять санкции»,  — сказал президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что еще «слишком рано» обсуждать отмену санкций против РФ.

«Мир через силу не означает начинать со снятия санкций до того, как что-то будет получено или проверено. А на данный момент я вижу страну, которая подверглась нападению, которая уже сделала жест принятия безусловного 30-дневного прекращения огня, а с другой стороны — агрессора, который ставит условия и даже не принял этого. Мы не собираемся отменять санкции», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже.

Французский лидер отметил, что вопрос санкций встанет, но он будет поднят «в свое время» в процессе установления прочного и длительного мира в Украине.

«Сейчас еще слишком рано», — сказал он.

Напомним, что 23 марта в Эр-Рияде состоялся первый раунд технических переговоров между Украиной и США. В составе украинской делегации присутствовали специалисты по энергетике, а также военные представители морского и воздушного компонентов.

Уже 24 марта в столице Саудовской Аравии состоялись 12-часовые переговоры между российской и американской делегациями. Среди главных тем – прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и безопасность судоходства в Черном море.

На следующий день после встречи Москвы и Вашингтона украинская и американская стороны провели второй раунд переговоров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров по окончанию переговоров озвучил их результаты. Среди них – договоренность сторон обеспечить безопасное судоходство в Черном море. Как заявили в Кремле, перемирие в Черном море начнет действовать только после выполнения ряда его требований. 

Дональд Трамп заявил, что США обдумывают «пять или шесть условий», выдвинутых Россией для перемирия в Черном море.

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