Россия потребовала от США ослабления санкций, введенных Евросоюзом

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что среди условий, которые Россия выдвигает для прекращения огня в Черном море, есть требование отмены санкций со стороны Европейского Союза. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на Ямайке в среду, 26 марта.



По его словам, после переговоров, проходивших 23–25 марта в Саудовской Аравии, Белый дом получил больше конкретики по предложениям России, касающимся вопросов энергетики и безопасности в Черноморском регионе.



«Во-вторых — концепт прекращения огня в Черном море. Конечно, после нашей встречи в своем релизе россияне уточнили некоторые условия, выполнения которых хотят для достижения этого [прекращения огня]. Мы оценим это, некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими, — это санкции ЕС», — подчеркнул Рубио.



Он добавил, что США продолжат анализировать эти предложения после возвращения делегации из Саудовской Аравии: «Они [американская делегация] представят это президенту [США Дональду Трампу], и дальше будет принято решение о следующем шаге… Конечно, это тяжелая работа… много вещей нужно проработать».



Госсекретарь также отметил, что Вашингтон готов рассмотреть предложения России о возможных соглашениях с Украиной, однако подчеркнул: «Достижение мирного соглашения потребует времени».



Несмотря на это, он назвал позитивным сам факт обсуждений.



В то же время президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что сейчас не время ослаблять давление на Россию.



«Преждевременно даже ослаблять санкции», — сказал президент.



Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что еще «слишком рано» обсуждать отмену санкций против РФ.



«Мир через силу не означает начинать со снятия санкций до того, как что-то будет получено или проверено. А на данный момент я вижу страну, которая подверглась нападению, которая уже сделала жест принятия безусловного 30-дневного прекращения огня, а с другой стороны — агрессора, который ставит условия и даже не принял этого. Мы не собираемся отменять санкции», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже.



Французский лидер отметил, что вопрос санкций встанет, но он будет поднят «в свое время» в процессе установления прочного и длительного мира в Украине.



«Сейчас еще слишком рано», — сказал он.

Напомним, что 23 марта в Эр-Рияде состоялся первый раунд технических переговоров между Украиной и США. В составе украинской делегации присутствовали специалисты по энергетике, а также военные представители морского и воздушного компонентов.



Уже 24 марта в столице Саудовской Аравии состоялись 12-часовые переговоры между российской и американской делегациями. Среди главных тем – прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и безопасность судоходства в Черном море.



На следующий день после встречи Москвы и Вашингтона украинская и американская стороны провели второй раунд переговоров.



Министр обороны Украины Рустем Умеров по окончанию переговоров озвучил их результаты. Среди них – договоренность сторон обеспечить безопасное судоходство в Черном море. Как заявили в Кремле, перемирие в Черном море начнет действовать только после выполнения ряда его требований.



Дональд Трамп заявил, что США обдумывают «пять или шесть условий», выдвинутых Россией для перемирия в Черном море.