Зеленский: Путин боится только своего общества и потери власти, скоро он умрет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной угрозой для Владимира Путина является не внешнее давление, а внутренняя дестабилизация российского общества и потеря личной власти. Об этом он заявил в интервью для Eurovision News.



«Путин боится только своего общества. Дестабилизация его общества — это то, чего он боится. Но никто не сможет на это повлиять, он сам на это повлияет», — сказал Зеленский.



Он пояснил, что внутреннее напряжение в России может нарастать, если западные партнеры Украины продолжат усиливать давление на Кремль: «Дестабилизация общества Путина будет, когда украинские партнеры будут давить на него».



Зеленский также добавил, что Путин боится потерять свою власть, что, по его мнению, связано как с общественной ситуацией, так и с возрастом российского лидера.



«Второе, чего он (Путин) боится — потерять свою силу. Это также относительно стабильности общества зависит. Но и зависит от его лет. Он умрет скоро, это факт, и все закончится», — уверен Зеленский.



Кроме того, президент Украины отметил, что Путин опасается политической изоляции, но полностью ее избежать ему пока удаётся благодаря ряду международных партнеров:



«Я считаю, что в момент, когда была политическая изоляция, опять же глобальный Юг при всём уважении — они его не изолировали, а продолжали иметь с ним контакты».



Зеленский подчеркнул, насколько важно не допустить возвращения Путина в международное пространство.



«Сейчас Америка не должна помогать Путину выходить из этой глобальной изоляции. Я считаю, что это и есть опасно. Это один из самых опасных моментов», — считает президент.