Дроны РФ атаковали Харьков и область: среди пострадавших — дети

Российские войска атаковали Харьков и область ударными беспилотниками вечером 26 марта.



Пострадали 12-летняя девочка и 25-летний мужчина. Они госпитализированы в больницу. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.



По информации городского головы Харькова Игоря Терехова, в городе повреждены многоэтажные жилые дома, по предварительным данным, также пострадал объект гражданской инфраструктуры.



Еще два человека пострадали в поселке Золочев Харьковской области. Зафиксировано попадание в жилой дом.



«Пострадала 14-летняя девушка. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Также ранения получил 26-летний мужчина» — сообщил Синегубов.