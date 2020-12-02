Жилье для переселенцев: Рада ратифицировала соглашение с Германией

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Германии по привлечению 25,5 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW на предоставление льготных кредитов на жилье для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



В ведомстве отметили, что переселенцы смогут получить льготные кредиты на принятое в эксплуатацию жилье в сумме около 40 000 евро в гривневом эквиваленте сроком на 20 лет под льготные условия — 3% годовых в гривне из расчета 63 кв. м. общей площади на семью.



«В рамках реализации Соглашения в ближайшие два года планируется обеспечить жильем примерно 680 семей или 1768 человек из числа ВПО», — отметила заместительница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.



Для получения льготного кредита под 3% по требованию фонда KfW будет сформирована отдельная очередь на базе существующих реестров, которые ведутся Госфондом содействия молодежному жилищному строительству и его региональными управлениями соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980.



При этом граждане, которые стоят в очереди, не будут исключаться из любого реестра до момента фактического получения кредита на приобретение жилья или улучшение жилищных условий по другим основаниям.



«То есть, находясь, например, в очереди в Госмолодежьжилье под номером пять, и попав в реестр по соглашению с KfW под номером 30, человек будет находиться в двух очередях одновременно до момента получения жилья по одному из реестров», — пояснила Голованчук.



Соответствующее соглашение 3 июня 2020 подписали посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.