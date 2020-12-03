Световое шоу и диджей-сэт: в Лисичанске привлекли внимание к разрушающейся старинной больнице

Основатель киевской формации DJBuro диджей Влад Фисун сыграл сет возле больницы в Лисичанске. Это здание, построенное более 100 лет назад в стиле неоготики, сегодня приходит в упадок.



Организаторов выступления выступила промо-группа SHUM.Rave. Главная задача организаторов — превратить архитектурное наследие, находящееся под охраной международных организаций и включенное в список номинантов Belgian Heritage Abroad Award, в культурный центр.





«Когда я задумался об истории этого замечательного здания, то захотел подобрать такие пластинки, которые заставят смотреть на фасад снизу вверх, как на нечто величественное, завораживающее. В списке треков и музыка к культовому фильму "Kung Fury ", и электро-версия Дэвида Боуи, и снова актуальный ретро-вейв. Это спектакль из удивительных проекций на стены и музыки», — рассказал Влад Фисун в комментарии «112 Украина».



Больницу построили в конце 19 века за средства бельгийского промышленника Эрнеста Сольве, которому принадлежал содовый завод в Лисичанске. Здание находится под наблюдением международных организаций. Больницу использовали до 2010 года, с тех пор здание постепенно разрушается.