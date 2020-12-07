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В Украине выявили еще 8641 заболевшего коронавирусом

07 декабря 2020, 08:19

В Украине выявили еще 8641 заболевшего коронавирусом

За воскресенье, 6 декабря, в Украине выявлен 8641 заболевший коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, за отчетный период 5123 человека выздоровели, а 145 умерли.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 821 947 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 423 704 человека, а умерли 13 733.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

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