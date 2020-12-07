В Украине выявили еще 8641 заболевшего коронавирусом

За воскресенье, 6 декабря, в Украине выявлен 8641 заболевший коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, за отчетный период 5123 человека выздоровели, а 145 умерли.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 821 947 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 423 704 человека, а умерли 13 733.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.