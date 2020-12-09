Кабинет министров готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правительстве.



В своем интервью изданию Шмыгаль рассказал, что жесткий карантин должен длиться от 15 до 21 дня, чтобы привести к разрыву цепочки в распространении коронавируса.



«Эти меры будут в общем похожи на те, которые были во время карантина выходного дня. Конечно, какие-то будут немного жестче, какие-то немножко мягче, то есть мы учтем те особенности и, скажем, те знания, которые все-таки уже получили в течение этих шести дней карантина», — сказал он.



Предполагается, что в этот период будет запрещено:



посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений;

работа кафе, баров, ресторанов;

работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов;

продовольственных и непродовольственных рынков.

Решение о сроках локдауна Кабмин должен принять сегодня.