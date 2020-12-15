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Комитет Совета Европы зафиксировал пытки, избиения и изнасилования в украинских тюрьмах

15 декабря 2020, 17:04

Комитет Совета Европы зафиксировал пытки, избиения и изнасилования в украинских тюрьмах

Комитет Совета Европы по борьбе с пытками опубликовал отчет по итогам специального визита в Украину в августе 2020 года.

На момент визита делегации общее число заключенных в Украине составляло около 51 тысячи человек, тогда как во время приезда Комитета в 2017 году количество заключенных в Украине составляло 57 тысяч человек.

Также в отчете говорится, что около более трети заключенных в Украине содержаться в предварительном заключении, что указывает на вероятное чрезмерное использование предварительного заключения.

Комитет считает, что необходимо ограничить использование предварительного заключения, поощряя более широкое использование альтернативных мер, не связанных с содержанием под стражей.

В отчете говорится, что Комитет получил информацию о жестоком физическом обращении со стороны персонала в колонии № 100.

Делегация получила несколько достоверных утверждений о недавнем жестоком обращении со стороны персонала по отношению к заключенным, которые содержаться или содержались в этом учреждении.

Предполагаемое жестокое обращение в основном заключалось в ударах кулаками, ногами, дубинками, выкручивании рук и / или ног, удерживании в стрессовых позах, принуждении к занятиям физическими упражнениями до истощения и сдавливании яичек.

Более того, были также приняты показания об угрозах сексуального характера, в том числе изнасиловании.

Кроме того, ряд заключенных указали, что они боялись жаловаться на жестокое обращение посторонним лицам, поскольку тюремный персонал пригрозил им, что это приведет к негативным для них последствиям.

В колонии № 25 в прошлом году делегация получила ряд достоверных сообщений о жестоком обращении с заключенными.

Тогда заключенные рассказывали, что сотрудники колонии били заключенных, которые отказались убирать помещения, руками, ногами и резиновыми дубинками.

В нескольких случаях предполагаемое жестокое обращение было такой жестокости, что это может рассматриваться как пытки (например, сильное избиение, нанесение ожогов на ягодицы, удушение полиэтиленовым пакетом и т. д.).

Кроме того, в делегацию поступали сообщения об угрозах физического жестокого обращения со стороны персонала (включая угрозы изнасилования дубинкой).

В 2020 году делегация практически не получала никаких заявлений о жестоком обращении со стороны персонала колонии № 25. Оказалось, что с изменением руководства тюрьмы с начала 2020 года наблюдается заметное улучшение обращения с заключенными.

В отчете подчеркивается, что колония № 77 выделялась среди посещенных учреждений благодаря распространенной среди заключенных атмосфере страха.

Заключенные очень неохотно разговаривали с делегацией, очевидно, опасаясь за свою безопасность, и многие из них отказались от интервью наедине, громко заявляя, что все нормально и им не о чем говорить.

Комитет отмечает, что во время его многочисленных визитов в 47 государств-членов Совета Европы за последние 30 лет, делегаты ни разу не посещали тюрьму с такими массовыми отказами заключенных от интервью.

В связи с этим комитет рекомендовал украинским властям обратить внимание на происходящее в колонии № 77.

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