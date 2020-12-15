Группировка «ДНР» отменит комендантский час на новогодние праздники. Об этом сообщил глава формирования Денис Пушилин во время «прямой линии».



Комендантский час не будет действовать с 31 декабря по 10 января, а также на Крещение, в ночь с 18 на 19 января.



В эти сроки кафе, бары и рестораны будут работать в обычном режиме, а на Новый год и Рождество — всю ночь.



При этом «МВД» перейдет на усиленный режим работы.



Также Пушилин уточнил, что 31 декабря будет выходным днем.

В прошлом году отмена комендантского часа на новогодние праздники обернулась задержаниями для «проверки документов» людей «без паспорта ДНР». Кроме того, конфисковывались автомобили с украинскими номерными знаками.