В Донецке обещают массовые гуляния на Новый год, несмотря на коронавирус

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, на площади Ленина в центре Донецка будет организована развлекательная программа для жителей города. Об этом сообщил глава подконтрольной группировки «ДНР» городской «администрации» Алексей Кулемзин.



Установка новогодней елки на площади Ленина началась утром 1 декабря. Ее торжественное открытие состоится 25 декабря. «После этого будет организовано гуляние для детей, которые приедут с прифронтовых районов. Да и со всех районов Донецка», — отметил Кулемзин.

Монтаж главной елки Донецка. Фото: Охранитель / Telegram

Он также сообщил, что праздничные елки будут установлены в каждом районе города.



Будут ли во время массовых мероприятий действовать карантинные ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса, Кулемзин не уточнил.