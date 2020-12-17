«ДНР»: 177 новых случаев коронавируса и 13 смертей

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории зарегистрировали 177 новых случаев коронавируса. А также 13 летальных случаев из-за осложнений. Об этом сообщает «минздрав ДНР».



Всего по состоянию на 17 декабря группировка признает 13 067 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении – 4020 пациентов, выписаны – 7861 человек, летальных случаев – 1186.



За сутки выявлено 102 случая пневмоний, на 21 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 76. Всего на лечении 1683 пациента с пневмониями, из них 564 на кислородной поддержке (+22 за сутки).