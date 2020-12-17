Кравчук просит комитет Рады разъяснить основания для его вызова

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не понимает оснований для вызова его в парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Романа Лозинского.



Так, в ответе глава делегации отмечает, что внимательно ознакомился с запросом членов комитета относительно приглашения его на заслушивание.



«Как глава делегации я работаю исключительно в правовом поле Украины. Мне пока не до конца понятны правовые основания вызова меня как главы делегации, назначенного указом Президента Украины, на заслушивание одного из комитетов Верховной Рады Украины. Работа делегации и ее главы подотчетна исключительно Президенту Украины. Буду искренне благодарен за предоставление мне соответствующих правовых разъяснений», — говорится в ответе.



Кравчук напомнил, что в составе украинской делегации в ТКГ работают три председателя парламентских комитетов.



Кравчук напомнил также, что участвовал в заседании данного комитета в августе, и тогда же была достигнута договоренность вместе с Кабинетом министров, Офисом Президента и народными депутатами создать внутри парламента рабочую группу для разработки законодательства по обеспечению мирного процесса.



«Считаю рациональным предложение наладить прямое взаимодействие и получать необходимую информацию непосредственно от своих коллег по парламенту», — сказал Кравчук в ответе.



Кроме того, он отметил, что по поручению Президента Владимира Зеленского, украинская делегация для участия в ТКГ вырабатывает только предложения и рекомендации, касающиеся путей дальнейшей реализации договоренностей лидеров нормандского формата и, как следствие, Минских договоренностей.



«Окончательное решение о возможных и/или невозможных изменениях в законодательство Украины находится в полномочиях и компетенции исключительно Верховной Рады Украины», — подчеркнул Кравчук.



Вместе с тем он отметил, что благодаря деятельности Украинской делегации в ТКГ, уже более четырех месяцев сохраняется режим прекращения огня, количество убитых и раненых уменьшилось более чем в десять раз, а количество обстрелов — в 5,5 раз.



Кравчук также подчеркнул, что как никто другой понимает приоритет по защите национальных интересов Украины и выразил надежду, что члены комитета разделяют эти приоритеты.