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Кравчук просит комитет Рады разъяснить основания для его вызова

17 декабря 2020, 21:28

Кравчук просит комитет Рады разъяснить основания для его вызова

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не понимает оснований для вызова его в парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Романа Лозинского.

Так, в ответе глава делегации отмечает, что внимательно ознакомился с запросом членов комитета относительно приглашения его на заслушивание.

«Как глава делегации я работаю исключительно в правовом поле Украины. Мне пока не до конца понятны правовые основания вызова меня как главы делегации, назначенного указом Президента Украины, на заслушивание одного из комитетов Верховной Рады Украины. Работа делегации и ее главы подотчетна исключительно Президенту Украины. Буду искренне благодарен за предоставление мне соответствующих правовых разъяснений», — говорится в ответе.

Кравчук напомнил, что в составе украинской делегации в ТКГ работают три председателя парламентских комитетов.

Кравчук напомнил также, что участвовал в заседании данного комитета в августе, и тогда же была достигнута договоренность вместе с Кабинетом министров, Офисом Президента и народными депутатами создать внутри парламента рабочую группу для разработки законодательства по обеспечению мирного процесса.

«Считаю рациональным предложение наладить прямое взаимодействие и получать необходимую информацию непосредственно от своих коллег по парламенту», — сказал Кравчук в ответе.

Кроме того, он отметил, что по поручению Президента Владимира Зеленского, украинская делегация для участия в ТКГ вырабатывает только предложения и рекомендации, касающиеся путей дальнейшей реализации договоренностей лидеров нормандского формата и, как следствие, Минских договоренностей.

«Окончательное решение о возможных и/или невозможных изменениях в законодательство Украины находится в полномочиях и компетенции исключительно Верховной Рады Украины», — подчеркнул Кравчук.

Вместе с тем он отметил, что благодаря деятельности Украинской делегации в ТКГ, уже более четырех месяцев сохраняется режим прекращения огня, количество убитых и раненых уменьшилось более чем в десять раз, а количество обстрелов — в 5,5 раз.

Кравчук также подчеркнул, что как никто другой понимает приоритет по защите национальных интересов Украины и выразил надежду, что члены комитета разделяют эти приоритеты.

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