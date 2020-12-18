В СБУ рассказали, сколько задержали шпионов и боевиков за год

За 2020 год военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех шпионов, 15 агентов, 40 участников незаконных вооруженных формирований, а также предупредила серию терактов в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По материалам СБУ вынесено 47 приговоров суда, в том числе за государственную измену осуждены 4 человека.



В СБУ напомнили, что в июне этого года военные контрразведчики задержали злоумышленника за попытку взорвать военно-медицинский госпиталь в Северодонецке и железнодорожную станцию Рубежное.



Также спецслужба разоблачила 132 факта незаконного оборота военных средств поражения, в том числе выявлено 4 схрона с оружием и боеприпасами.



За год военная контрразведка СБУ разоблачила 73 попытки иностранцев получить информацию с ограниченным доступом в оборонной сфере.



За нарушение законодательства по охране государственной тайны к ответственности привлечено 269 должностных лиц.