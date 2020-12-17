«ДНР» заявила о 161 заболевшем COVID-19 и 12 умерших за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлен 161 заболевший коронавирусом. Кроме того, 12 человек умерли, а 40 выздоровели.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признают 13 412 случай заболевания коронавирусом. Из них 7948 человек выздоровели, а 1212 скончались. Продолжают лечение 4252 пациента.



Также за отчетный период выявлено 145 заболевших пневмониями, на 34 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализированы 102 человека. Всего на лечении находятся 1708 пациентов с пневмониями, из них 586 на кислородной поддержке (+30 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.