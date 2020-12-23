Штаб ООС зафиксировал три обстрела со стороны боевиков

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«Все нарушения вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Недалеко от Водяного, что на Приазовье, враг открывал неприцельный огонь вблизи украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета», — сообщили в пресс-центре.



Также обстрелы были зафиксированы у Талаковки и Авдеевки.



В пресс-центре отметили, что выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью украинских военных, поэтому огонь они не открывали.



Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 67 взрывоопасных предметов.