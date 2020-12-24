Кабмин разрешил ресторанам на Новый год работать до утра

Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе в ночь с 31 декабря на 1 января работать до 7:00 утра. Соответствующее изменение в «карантинное» постановление было внесено накануне и обнародовано на сайте правительства.



Ранее предполагалось, что заведения общепита в новогоднюю ночь будут работать до 1:00.



В другое время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период жесткого карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут принимать заказы только навынос с доставкой.