На Луганщине очередной антирекорд — 262 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 262 случая инфицирования коронавирусом, что стало очередным антирекордом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений умерли трое пациентов: 46-летняя женщина из города Лисичанск, 64-летний мужчина и 85-летняя женщина из Сватовского района.



45 новых случаев выявили в Северодонецке, 32 в Рубежном, 33 в Сватовском районе, 29 в Новоайдарском, 23 в Троицком, 20 в Попаснянском районе, 18 в Станично-Луганском районе и Лисичанске, 13 в Белокуракинском районе, по 11 в Кормянском и Старобельском районах, семь в Новопсковском, по одному в Беловодском и Марковском районах.



За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 9443 человек. Из них выздоровели — 6681, лечатся — 2503, умерли 259 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 27,4%.