Президент подписал закон о госбюджете на 2021 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тысяч гривен. Расходы на 2021 год предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тысяч гривен. Предельный объем дефицита бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тысяч гривен.



На здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд гривен, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд гривен. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд гривен, или 5,93% ВВП.



С 1 января размер минимальной заработной платы возрастет до 6 тысяч гривен, а с 1 декабря — до 6,5 тысяч гривен с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.



Среднегодовой курс доллара в 2021 году, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 гривен за доллар.



Предлагается установить в 2021 году такой прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января — 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривны, с 1 декабря — 2393 гривны.



Документом предлагается установить минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января — 1769 гривен, с 1 июля — 1854 гривны, с 1 декабря — 1934 гривны.



Средняя зарплата ожидается на уровне 13 632 гривен в месяц.



Министерство внутренних дел получит около 98 млрд гривен. Расходы на образование составляют 174 млрд гривен, из которых на доплаты зарплат учителям — 21,2 млрд гривен. Расходы на медицину составляют 159 млрд гривен, из которых предусматривается увеличение зарплат медикам на 30%, на программу медицинских гарантий планируется потратить 123,4 млрд гривен, на борьбу с коронавирусом — 19,4 млрд, из которых 2,6 млрд гривен на вакцинацию (если к тому времени появится вакцина).