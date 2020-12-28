Еще 4 385 заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 4 385 случаев заболевания коронавирусом. При этом 7 191 человек выздоровел, а 75 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 030 374 заболевших COVID-19. Из них выздоровели 665 729 человек, а 17 849 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.



Вчера, в воскресенье, было проведено 15 332 тестирования. Это примерно в четыре раза меньше, чем количество тестирований в будние дни.



Днем ранее, 27 декабря выявили 6 113 заболевших коронавирусом, 26 декабря сообщалось о 7 709 новых случаях ковида, 25 декабря было зафиксировано 11 035 новых заболевших, 24 декабря сообщалось о 11 490 случаях болезни, 23 декабря было зафиксировано 10 136 случаев инфицирования.