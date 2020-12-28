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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

28 декабря 2020, 22:46

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За воскресенье, 27 декабря, в Донецкой области подтверждено еще 260 больных коронавирусом, среди которых 8 детей. С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 35 188 случаев заболевания COVID-19, из которых 25 267 человека выздоровели, 683 — умерли.

Группировка «ДНР» не проводит исследование проб на коронавирус по воскресеньям, ссылаясь на то, что единственная ковид-лаборатория, расположенная в Донецке, находится на санобработке. По состоянию на 27 декабря группировка подтверждает 14 671 случай заболевания COVID-19 (8506 человек выздоровели, 1317 — умерли).

В Луганской области выявили еще 31 случай инфицирования COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 68-летняя женщина и 57-летний мужчина из Попаснянского района. За все время исследований на подконтрольной части области коронавирус лабораторно подтвержден у 10 013 человек. Из них на лечении — 2924 пациента, умер 271 человек.

Группировка «ЛНР» заявила о трех летальных случаях вследствие осложнений от коронавируса за сутки. С начала пандемии в формировании признали 2059 случаев заражения коронавирусом. Утверждается, что 1728 человек выздоровели, 170 — умерли.

Политика

Проведение встречи советников лидеров «нормандского формата» планируется в январе, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Права человека

Группировка «ДНР» задержала донецкого блогера Романа Манекина за якобы ведение переписки с журналистом, участником обмена пленными Станиславом Асеевым. Сам Асеев заявил, что обнародованная в соцсетях переписка с Манекинным является фальшивкой.

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