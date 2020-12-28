Ермак: Встреча советников «нормандской четверки» планируется в январе

Проведение встречи советников лидеров «нормандского формата» планируется в январе. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Ожидается, что встреча советников пройдет в Берлине.



Также Ермак сообщил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе начнется с начала следующего года.



Глава ОП отметил, что предварительно согласованы четыре участка разведения сил и средств на Донбассе.



Ранее сообщалось, что речь идет об участках Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.

В декабре в Кремле исключили возможность встречи лидеров «нормандского формата» в ближайшее время.



В то же время Кремль выразил надежду, что советники «нормандской четверки» смогут активизировать процесс по выполнению договоренностей парижского саммита.



Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров «нормандской четверки» должна была состояться в декабре, на ней планировалось обсудить «конкретные шаги».



По его словам, встреча советников не состоялась по двум причинам. «Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится», — подчеркнул Зеленский.