«ДНР» снова задержала критика Пушилина Манекина. В этот раз по обвинению в шпионаже

Роман Манекин. Фотография из «Вконтакте»

Силовики группировки «ДНР» в очередной раз задержали блогера Романа Манекина. Об этом сообщило «МГБ ДНР».



Сейчас там проверяют возможность его работы в пользу украинских спецслужб. Поводом послужила опубликованная в сети информация о якобы сотрудничестве Манекина с украинским журналистом, экс-пленным «ДНР» Станиславом Асеевым.



Речь о якобы переписке Асеева и Манекина, обнародованной вчера Telegram-каналом «Джокер ДНР». В опубликованных скриншотах Facebook-сообщений человек, называющий себя Станиславом Асеевым, просил контакты «судей ДНР», которые бы за деньги могли вынести оправдательные или мягкие приговоры в отношении нескольких узников.



Сам Станислав Асеев заявил «Новостям Донбасса», что обнародованная накануне переписка с Манекинным является фальшивкой. «То, что выложили в Telegram-канале, — этой переписки вообще не существует. Это совершенно не то, что писал ему я. При том, что моя переписка с ним сохранилась и при необходимости я могу выложить реальные скрины реального с ним разговора», — отметил Асеев в комментарии «НД».



Он пояснил, что узнал о существовании Манекина два месяца назад. «Мне скинули линк на его пост обо мне. Я прочитал эту информацию — он там написал от себя какой-то ерунды и в общем-то я не обращал никакого внимания на это. Потом он написал второй пост в фейсбуке — мне опять скинули. Но там уже был полный бред, что якобы я, находясь в "Изоляции", писал статьи с ноутбука», — подчеркнул Асеев.



Журналист добавил, что после этого прокомментировал пост Манекина, предложив ему не «собирать слухи», а обратиться напрямую. После этого Манекин вступил в личную переписку с Асеевым.



Отметим, что Манекин ничего не публиковал в соцсетях с 25 декабря.

Это уже не первое задержание Романа Манекина. В предыдущий раз его задержали 25 сентября, однако на следующий день уже отпустили.



Также Манекина задерживали во время так называемых выборов в 2018 году.



А в 2017 году его задерживали из-за информации о подготовке госпереворота.



В своих публикациях в соцсетях Манекин часто критиковал нынешнее руководство «ДНР», включая главу Дениса Пушилина.