За текущую неделю КПВВ на Донбассе пересекли 6335 человек

В течение этой недели КПВВ на Донбассе граждане пересекли в общей сложности 6335 раз. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.



В ведомстве отметили, что через КПВВ «Станица Луганская» пограничники оформили на въезд в сторону Луганска 3 470 лиц, в сторону подконтрольной территории — 2 688.



Через КПВВ «Новотроицкое» — 108 граждан и 16 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированной территории. В то же время 69 человек и 13 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в направлении контролируемой территории.



Также в Госпогранслужбе добавили, что в течение недели на временно неподконтрольную территорию Украины через КПВВ «Новотроицкое» проехал 1 грузовой автомобиль от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» на Донетчине боевики осуществляют с ограничениями и только по понедельникам и пятницам.



Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ на Луганщине произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны.



В ООН прогнозируют, что работа КПВВ на Донбассе будет ограничена как минимум до середины лета 2021 года.



Во время пандемии коронавируса такие поездки стали популярными, потому что работа многих КПВВ на Донбассе заблокирована группировками «ДНР» и «ЛНР». С точки зрения украинского законодательства, пересечение неподконтрольного участка границы — административное правонарушение, которое наказывается штрафом 1700 гривен.



Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей.

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