Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области подтверждено 94 новых случая COVID-19

02 января 2021, 15:27

В Луганской области подтверждено 94 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 94 новых случая COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Вследствие осложнений умерли двое жителей Лисичанска: 78-летний мужчина и 59-летняя женщина.

31 новый случай коронавируса выявили в Лисичанске, по 14 в Станично-Луганском районе и Рубежном, 27 в Новоайдарском районе, восемь в Кормянском районе.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 10 923 человек. Из них выздоровели — 7740, лечатся — 2872, умерло 295 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 30,5%.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:00
Из-за непогоды на оккупированной Донетчине почти 12 тысяч человек остались без электричества
10:39
В Алчевске возобновили теплоснабжение во всех домах после аварий
09:18
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от коронавируса
13:20
В энергосистеме ОРДО произошел сбой. В ряде городов нет воды и отопления
00:03
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
19:55
«ДНР» возобновит работку КПВВ под Донецком в первый день нового года
18:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 декабря
17:39
В Алчевске возобновили подачу тепла в 330 домов. Осталось порядка 50
12:46
«ДНР»: 235 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
09:10
В Алчевске почти 200 домов все еще остаются без отопления
08:59
«ЛНР» заявила о 26 новых случаях COVID-19
15:11
Боевики ограничивали мониторинг ОБСЕ на границе в Луганской области
все новости
16:37
В Раде сомневаются, что в Украине зарегистрируют российскую вакцину «Спутник V»
15:27
В Луганской области подтверждено 94 новых случая COVID-19
13:26
Медведчук: Компания из Харькова просит Минздрав зарегистрировать российскую вакцину
12:26
В Офисе президента анонсировали визит Макрона в Украину
11:36
Число заболевших коронавирусом на Донетчине превысило 37 тысяч
11:00
Из-за непогоды на оккупированной Донетчине почти 12 тысяч человек остались без электричества
10:39
В Алчевске возобновили теплоснабжение во всех домах после аварий
09:18
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от коронавируса
09:08
Штаб ООС: Боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям
08:53
В Украине за сутки зафиксировали 5 038 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 2 606 человек
18:47
В Славянске устроили факельное шествие ко дню рождения Бандеры
17:35
В рядах ВСУ — 163 новых случая COVID-19
все новости
ВИДЕО
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
27 декабря, 21:10

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция