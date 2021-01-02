В Луганской области подтверждено 94 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 94 новых случая COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений умерли двое жителей Лисичанска: 78-летний мужчина и 59-летняя женщина.



31 новый случай коронавируса выявили в Лисичанске, по 14 в Станично-Луганском районе и Рубежном, 27 в Новоайдарском районе, восемь в Кормянском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 10 923 человек. Из них выздоровели — 7740, лечатся — 2872, умерло 295 человека.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 30,5%.