Почти 9 тысяч заболевших COVID-19 выявлено в Украине за сутки

За прошедшие сутки, 6 января, в Украине выявлено 8 997 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме этого, выздоровели 11 316 заболевших ранее, 148 пациентов умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«8 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2567 человек, летальных случаев — 148,выздоровели — 11 316 человек», — написал он.



Наибольшее число случаев зафиксировано в Киеве. (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.



С начала пандемии в стране подтверждено 1 099 493 случаев заболевания COVID-19, из которых 773 214 человек выздоровели, 19 505 — умерли.