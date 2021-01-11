Ремонтники частично устранили повреждения на водопроводе «Горловка-Торецк»

В понедельник, 11 января, бригады устранили три повреждения на водоводе «Горловка-Торецк» в Донецкой области. Об этом сообщили в КП «Вода Донбасса».



Также были проведены работы по восстановлению целостности сварочного шва.



12 января ремонтные работы будут продолжены, добавили в КП.

С 4 января без водоснабжения остается около 40 тысяч жителей Торецка, а также начеление городов Северное, Пивденное и частично поселка Щербиновка.



8 января боевики открыли огонь в направлении рабочей бригады КП «Вода Донбасса», в результате чего было сорвано восстановление участка водопровода «Горловка — Торецк». Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.