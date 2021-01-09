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Прокуратура начала расследование по факту обстрела во время ремонта водопровода «Горловка-Торецк»

09 января 2021, 16:04

Прокуратура начала расследование по факту обстрела во время ремонта водопровода «Горловка-Торецк»

По факту обстрела боевиками бригады, выполняющей 8 января ремонтные работы на поврежденном водопроводе «Горловка-Торецк». начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

«Досудебным расследованием установлено, что 8 января 2021 года около 11:00 в районе пгт Пивденное Донецкой области представителями незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов осуществлен обстрел бригады, которая выполняла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецк". Через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, противник снова открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде», — говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.

4 января было временно прекращено водоснабжение пяти населенных пунктов, в которых проживает около 38 тысяч жителей из-за повреждения водопровода «Горловка-Торецк» диаметром 900 мм.

8 января, специалистам КП «Компания "Вода Донбасса"» не удалось выполнить ремонтные работы, так как дважды был нарушен режим «тишины» (в том числе с применением гранатомета) со стороны боевиков.

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