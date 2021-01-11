Главного следователя МВД при Януковиче убрали из списка люстрированных

Николай Чинчин

Окружной админсуд Киева отменил люстрацию Николая Чинчина, который во времена Майдана руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на решение суда от 4 января.



Суд обязал МВД обратиться в Министерство юстиции, чтобы исключить из списка люстрированных лиц информацию о Чинчине.



Чинчин в 2010-2013 годах работал в донецкой, киевской и Генеральной прокуратуре. В 2013 году он стал заместителем начальника Главного следственного управления МВД, руководил управлением по расследованию тяжких преступлений. В августе 2013 году возглавил ГСУ и оставался на этом посту до конца Революции достоинства, до 22 февраля 2014 года.



Таким образом, Чинчин попал под очищение власти, так как должности, которые он занимал, были люстрационными.



Осенью 2020 года Чинчин попытался вновь устроиться на госслужбу в МВД. Он подался на должность главного специалиста департамента персонала. Чинчин успешно прошел отбор по назначению на должность на период карантина. Однако ему отказали в назначении, так как он значится в реестре люстрированных. Тогда Чинчин обратился в суд.



Окружной админсуд сослался на нормы законодательства, украинского и международного, в частности, решение ЕСПЧ о том, что необходимость люстрации должна быть доказана в каждом конкретном случае.



При этом, по утверждению суда, органы власти не привели доказательств того, что, находясь на государственных должностях, Чинчин способствовал узурпации власти президентом Виктором Януковичем, подрыву основ национальной безопасности или противоправному нарушению прав человека.