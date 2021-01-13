Арестович объяснил, почему возвращение Донбасса займет 25 лет

Временной отрезок, необходимый для реинтеграции оккупированных территорий, рассчитан на 25 лет потому, что срок восстановления должен превышать срок оккупации вдвое. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире «24 канала».



Министерство учло, что территории оккупированы в течение семи лет. Таким образом, термин реинтеграции должен был составить 14 лет. Но как заявил Арестович, такое число вписать в закон невозможно - 10 лет министерство считает слишком коротким сроком для полной деоккупации.



Как рассказал Арестович, существует два отдельных процесса: деоккупация и реинтеграция.



«Реинтеграция происходит уже сейчас и этот закон является ее элементом. Потом — социально-экономическое и политическое восстановление», — отметил Арестович.



«Сейчас мы боремся за головы людей в ОРДЛО, а деоккупация будет уже после реинтеграции», — подчеркнул он.



Арестович отметил, что лица, совершившие военные преступление, не будут амнистированы и однозначно будут наказаны, а в случае сокрытия или побега — будут преследоваться СБУ.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало драфт законопроекта «О государственной политике переходного периода»