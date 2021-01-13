Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Арестович объяснил, почему возвращение Донбасса займет 25 лет

13 января 2021, 19:49

Арестович объяснил, почему возвращение Донбасса займет 25 лет

Временной отрезок, необходимый для реинтеграции оккупированных территорий, рассчитан на 25 лет потому, что срок восстановления должен превышать срок оккупации вдвое. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире «24 канала».

Министерство учло, что территории оккупированы в течение семи лет. Таким образом, термин реинтеграции должен был составить 14 лет. Но как заявил Арестович, такое число вписать в закон невозможно - 10 лет министерство считает слишком коротким сроком для полной деоккупации.

Как рассказал Арестович, существует два отдельных процесса: деоккупация и реинтеграция.

«Реинтеграция происходит уже сейчас и этот закон является ее элементом. Потом — социально-экономическое и политическое восстановление», — отметил Арестович.

«Сейчас мы боремся за головы людей в ОРДЛО, а деоккупация будет уже после реинтеграции», — подчеркнул он.

Арестович отметил, что лица, совершившие военные преступление, не будут амнистированы и однозначно будут наказаны, а в случае сокрытия или побега — будут преследоваться СБУ.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало драфт законопроекта «О государственной политике переходного периода»

ТЕГИ

Прочее
деоккупация реинтеграция переходной период
Организации
Минреинтеграции
Люди
Алексей Арестович

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:35
В Донецке уже предлагают вакцинироваться от коронавируса
10:50
Автобус, ехавший на Донбасс, попал в ДТП под Ростовом. Погибли два человека
10:09
«ДНР» заявила о 319 новых случаях COVID-19. Умерли 25 человек
09:37
На Донбассе стреляли в беспилотник наблюдателей ОБСЕ
09:06
«ЛНР»: Еще 37 заболевших и четверо умерших от ковида
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 января
16:20
«ЛНР» ограничила посещение храмов для борьбы с коронавирусом
11:42
Экспресс-тест на КПВВ: самоизоляция будет прекращаться автоматически при негативном результате
11:37
ОБСЕ зафиксировала новые мины на дороге под Докучаевском
10:12
В «ДНР» заявили о 16 смертях и почти 300 новых случаях коронавируса
09:16
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть от COVID-19 за сутки
08:18
В Украине выявили еще 5116 заболевших ковидом. Выздоровело в три раза больше человек
все новости
19:49
Арестович объяснил, почему возвращение Донбасса займет 25 лет
18:34
Берлин призывает использовать перемирие для продвижения «Минска»
17:16
На Луганщине более трех тысяч абонентов обесточены из-за непогоды
16:35
В Донецке уже предлагают вакцинироваться от коронавируса
16:34
Коронавирус на Луганщине: 228 новых больных и 5 смертей
15:57
СБУ разоблачила члена «ЛНР». Ему грозит до 8 лет тюрьмы
15:13
Кабмин хочет ввести единую цену на газ для потребителей на период карантина
14:38
Экс-руководителю «Первомайскугля» грозит 8 лет тюрьмы за хищение при закупке
14:34
Путин объявил о начале массовой вакцинации от ковида в России со следующей недели
13:59
В Краматорске арестовали мужчину, торговавшего боеприпасами
13:50
Онлайн-сервис впервые выиграл тендер на показ футбольных евркоубков в Украине. До этого их транслировали каналы Ахметова
12:14
Степанов предложил адаптивный карантин после 24 января. Вчера он выступал за продление локдауна
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса
11 января, 15:10
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция