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Штаб ООС зафиксировал два новых обстрела на Донбассе

18 января 2021, 08:01

Штаб ООС зафиксировал два новых обстрела на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом заявил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что недалеко от населенного пункта Широкино, боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских военных нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 18 января, штаб ООС обстрелов не зафиксировал.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

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