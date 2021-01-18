Штаб ООС зафиксировал два новых обстрела на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом заявил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что недалеко от населенного пункта Широкино, боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских военных нет.



О фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.



С начала текущих суток, 18 января, штаб ООС обстрелов не зафиксировал.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.