Среди приоритетов в отношениях с администрацией нового президента США Джо Байдена будет поддержка территориальной целостности и возвращения временно оккупированных территорий Украины, активизация экономического сотрудничества и борьба с коррупцией. Об этом в интервью «ТСН» заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.



«Прежде всего, это поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины и, в частности, военная помощь. Этот вопрос был важным для Украины при всех администрациях США. И в очередном оборонном бюджете предусмотрены те же объемы военной помощи, и, что очень важно, увеличено финансирование поставки летального вооружения Украины. Безусловно, мы исходим из того, что этот вопрос останется приоритетом и для новой администрации США», — сказал Жовква.



Он отметил, что еще одним приоритетом является активное привлечение Соединенных Штатов к процессу урегулирования ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма.



«Мы можем говорить о форматах этого привлечения, определения возможных определенных должностей и т. п., но полностью можно сказать, что этот вопрос точно будет сейчас на радаре новой администрации. Нет оснований в этом сомневаться», — убежден Жовква.



Важным приоритетом повестки дня двусторонних отношений Украины и США, по мнению замруководителя ОПУ, должен оставаться экономический блок и борьба с коррупцией.



Жовква добавил, что Украина готовит стратегический документ, «дорожную карту» отношений с США.



Он также сообщил, что Байдена пригласят на празднование 30-й годовщины Независимости Украины.