Кабмин уволил заместителя министра, который сел пьяным за руль и устроил потасовку с полицией

Кабинет министров уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам внеочередного заседания в четверг.



Премьер назвал поведение Немилостивого недопустимым.



«Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины — это не привилегия, это, прежде всего, ответственность перед людьми и страной», — подчеркнул Шмыгаль.



Накануне издание «Обозреватель» опубликовало видео того, как Немилостивого остановили патрульные полицейские. Запись была сделана нагрудной камерой правоохранителя и датируется 30 декабря 2020 года.



В полиции рассказали, что остановили заместителя министра, потому что он нарушил правила выезда на дорогу с односторонним движением. Во время общения оказалось, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти осмотр на наличие опьянения, но Немилостивый отказался.



Вместо этого водитель сообщил патрульным, что является заместитель министраи предъявил соответствующее удостоверение.



Немилостивый забросил в салон полицейского автомобиля ключи от своей машины и начал уходить с места происшествия. Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Дальше, как рассказали в полиции, он начал толкать патрульных. После этого полицейские надели на него наручники.







На водителя составили протокол части 1 статьи 130 Кодекса об админнарушении — управление в состоянии опьянения, протокол об админсдерживании и постановление за нарушение требований дорожного знака. Админматериалы передали в суд.



За вождение в нетрезвом виде грозит штраф 10 200 гривен и год лишения права управления транспортным средством.