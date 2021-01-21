«ДНР»: 232 новых заболевших COVID и 19 смертей

За последние сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 232 заболевших коронавирусом. Кроме того, 19 человек умерли. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ДНР».



По состоянию на 21 января группировка признает 18 611 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 6661 пациент, выписаны — 10 305 человек, летальных случаев — 1645.



За сутки выявлено 83 случая пневмоний, на 23 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 55. Всего на лечении 1723 пациента с пневмониями, из них 674 на кислородной поддержке (+19 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировано 42 479 заболевших коронавирусом. Из них 36 075 человек выздоровели, 798 умерли.