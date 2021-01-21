Минздрав планирует заключить договор с еще одним поставщиком вакцин от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины планирует в ближайшее время заключить договор с еще одним поставщиком вакцин от COVID-19. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил министр Максим Степанов.



«С первым производителем, компанией Sinovac, договор заключило ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). На момент заключения договора на закупку готовность изъявили две компании. С одной из них (Sinovac) мы заключили договор, с другой компанией мы заключим договор в ближайшее время», — сказал он.



При этом Степанов подчеркнул, что сейчас не может назвать эту компанию из-за соглашения о конфиденциальности.



«Разглашение любой информации до момента подписания договора приведет к срыву договоренностей — таковы условия сотрудничества. Сразу после подписания договора на поставку я смогу сообщить все детали», — сказал он.



По словам Степанова, эта закупка будет проведена не через МЗУ, а через другого оператора.



Ранее Кабинет министров определил британское закупочное агентство Crown Agents оператором закупки вакцин от COVID-19 для Украины.

На заседании парламентского комитета 20 января заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко заявил, что ведомство ведет переговоры о получении вакцины индийской компании Serum. О какой именно вакцине договаривается украинский Минздрав, он не уточнил.



Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech, о подписании договора с которой стало известно 30 декабря. Речь идет о 1 913 316 дозах, поставки начнутся в течение 30 дней после регистрации вакцины — препарат находится на третьей стадии клинических испытаний.



Еще 1,2 млн доз Украина получит в рамках европейской инициативы COVAX, поставки начнутся в марте.