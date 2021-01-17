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В Харькове произошел пожар в доме престарелых. 15 человек погибли

Обновлено
21 января 2021, 16:35

В Харькове произошел пожар в доме престарелых. 15 человек погибли

Фото: Владимир Зеленский / Facebook Фото: Владимир Зеленский / Facebook

В Харькове произошел пожар в жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. Известно о 15 погибших и 11 пострадавших, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Пожар возник примерно в 15:00 в доме по адресу улица Нижняя Гиевская, 150Б. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, огонь тушат 28 человек спасателей и 7 единиц техники. В 16:14 пожар локализировали, а в 16:53 — полностью потушили.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской области Юрий Шпарага заявил, что дом престарелых по этому адресу был нелегальным.



Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электроприборами, отметила генпрокурор. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности (часть 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины).

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать государственную комиссию для выяснения всех обстоятельств трагедии, а также «наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций». Кроме того, Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование уголовного дела под личный контроль.

Из-за пожара в Харькове премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.

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