В Харькове произошел пожар в доме престарелых. 15 человек погибли

Фото: Владимир Зеленский / Facebook

В Харькове произошел пожар в жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. Известно о 15 погибших и 11 пострадавших, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.



Пожар возник примерно в 15:00 в доме по адресу улица Нижняя Гиевская, 150Б. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, огонь тушат 28 человек спасателей и 7 единиц техники. В 16:14 пожар локализировали, а в 16:53 — полностью потушили.



Директор департамента соцзащиты населения Харьковской области Юрий Шпарага заявил, что дом престарелых по этому адресу был нелегальным.







Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электроприборами, отметила генпрокурор. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности (часть 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины).



Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать государственную комиссию для выяснения всех обстоятельств трагедии, а также «наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций». Кроме того, Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование уголовного дела под личный контроль.



Из-за пожара в Харькове премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.