В Луганске горит склад горюче-смазочных материалов

Сегодня в Луганске во второй половине дня начался пожар на складе горюче-смазочных материалов в 11-м Лутугинском проезде. Об этом сообщили в «МЧС ЛНР».



Отмечается, что площадь пожара составляет порядка 1,8 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают все подразделения луганского гарнизона «МЧС», готовиться пенная атака для тушения основного очага.



По словам «министра МЧС» Евгения Кацавалова, на складе хранились около 100 тонн автомобильных масел и аэрозольные баллоны. В результате пожара уничтожены стены и крыши помещения.



Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.