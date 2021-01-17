Украина в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации

Обновлено. ПАСЕ не подтвердила полномочия делегации России. В понедельник ее полномочия были официально оспорены, 38 голосов «за» при необходимых 30. Теперь вопрос о полномочиях направлен в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада. Окончательное решение будет принято в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе.



Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вместе с зарубежными партнерами намерена обжаловать полномочия российской делегации. Об этом сообщает DW со ссылкой на главу делегации Украины Марию Мезенцеву.



Во время открытия сессии, которая состоится 25 января в Страсбурге, украинские депутаты и парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии планируют инициировать процедуру обжалования полномочий делегации РФ.



Для лишения полномочий делегации РФ в ПАСЕ необходима поддержка не менее 30 депутатов от пяти стран. Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава СЕ, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Летом 2019 года ПАСЕ сняла санкции с российской делегации и позволила вернуться ей в состав организации.



В связи с этим Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ, однако позже Киев решил вернуть свою делегацию для участия в сессиях организации.